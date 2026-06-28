Başbakan Üstel: Ercan Havalimanı KKTC’nin Uluslararası Havalimanı olmaya devam edecek

Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nın statüsüne ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara açıklık getirdi. Ercan’ın KKTC’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve bu özelliğini koruyacağını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Ercan Havalimanı’nın statüsüne ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara açıklık getirdi. Ercan’ın KKTC’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve bu özelliğini koruyacağını ifade etti.

Türkiye’nin iç hat havalimanına dönüştürüleceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Üstel, yürütülen teknik çalışmaların temel hedefinin uçak biletlerini daha uygun hale getirmek ve uçuş maliyetlerini düşürmek olduğunu söyledi.

Çalışmaların aynı zamanda yeni uluslararası uçuş olanaklarını artırmayı amaçladığını belirten Üstel, Ercan Havalimanı’nın devletin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biri olduğunu vurguladı.

Teknik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Üstel, henüz hükümetin önüne sunulmuş herhangi bir rapor bulunmadığını, süreç tamamlandığında kamuoyunun şeffaf şekilde bilgilendirileceğini açıkladı.