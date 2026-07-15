Başbakan Üstel, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, bugün Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Başbakan Ünal Üstel, bugün Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başbakan Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen sohbet toplantısında Kıbrıs konusu, derneğin yaşadığı sorunlar ve çeşitli güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca gazilik kartları konusunda yaşanan sıkıntılar da ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel, gazilik kartlarıyla ilgili yaşanan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.