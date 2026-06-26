Belçika'da yılın en sıcak günü yaşandı

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda bugün hava sıcaklığının 35,3 derece olarak tespit edildiğini açıkladı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda bugün hava sıcaklığının 35,3 derece olarak tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede 2026 yılının şimdiye kadarki en sıcak gününün yaşandığı, Belçika'da 26 Haziran için 1976'da ölçülen 33,5 derecelik rekorun aşıldığı ifade edildi.

Ülkede son günlerde art arda sıcaklık rekorları kırılıyor. Çarşamba günü 24 Haziran, perşembe günü ise 25 Haziran tarihleri için tüm zamanların en yüksek sıcaklıkları kaydedilmişti.

Ülkede sıcaklık alarmı verildi

Aşırı sıcaklar nedeniyle bugün Liege ve Limburg illerinde en yüksek seviye olan kırmızı sıcaklık alarmı uygulanırken, ülkenin büyük bölümünde turuncu alarm sürüyor.

Ulusal Kriz Merkezi yetkilileri, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve yaşlılar ile kronik hastalığı bulunan kişilere özel dikkat gösterilmesi çağrısında bulunuyor.

Ülke genelinde sıcak hava dalgasının etkisini hafta sonu kaybetmesi bekleniyor.