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Berova: Babalarımız aile yapımızın en güçlü dayanaklarından biridir

KIBRIS 5
Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 19:20 | Güncellendi: 20.06.2026 18:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Berova mesajında, “Evlatlarının geleceği için fedakârca çalışan, ailesine sevgiyle rehberlik eden ve topluma faydalı nesiller yetişmesine katkı sağlayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi. Babaların aile yapısının en güçlü dayanaklarından biri olduklarını kaydeden Berova, babaların emeğiyle, alın teriyle, sevgisiyle ve …
Berova: Babalarımız aile yapımızın en güçlü dayanaklarından biridir

Berova mesajında, “Evlatlarının geleceği için fedakârca çalışan, ailesine sevgiyle rehberlik eden ve topluma faydalı nesiller yetişmesine katkı sağlayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.

Babaların aile yapısının en güçlü dayanaklarından biri olduklarını kaydeden Berova, babaların emeğiyle, alın teriyle, sevgisiyle ve hayat tecrübesiyle geleceğe yöne veren miraslar olduklarını kaydetti.

Özdemir Berova, tüm babalara sağlık, huzur ve aileleriyle birlikte mutlu bir ömür dileklerinde bulundu, babası Ziraat Yüksek Mühendisi Özel Berova başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm babaları rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettiğini belirtti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs