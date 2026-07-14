Berova'dan 15 Temmuz vurgusu: "Unutmadık, unutmayacağız"

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi.

“15 Temmuz, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta farklı yıllarda yaşanan ancak millet iradesini, özgürlüğü ve egemenliği hedef alan iki darbe girişimini hatırlatan önemli bir tarihtir.

İki ayrı 15 Temmuz, aynı tarihî gerçeği ortaya koymuştur. Millet iradesine, özgürlüğe ve egemenliğe yönelen hiçbir girişim başarıya ulaşamaz.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, millî iradesini ve demokratik düzenini hedef alan hain darbe girişimi, Aziz Türk Milletinin birlik, beraberlik ve kararlılığı sayesinde engellenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde meydanları dolduran Türk Milleti, vatanına, bayrağına, devletine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkmış, hiçbir gücün millî iradenin üzerinde olamayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkı da ilk andan itibaren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Milletinin yanında yer almış, ülkenin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokratik düzenine karşı gerçekleştirilen bu hain darbe girişimini en güçlü şekilde lanetlemiştir.

15 Temmuz, Kıbrıs tarihine de kara bir gün olarak geçmiştir.

Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Enosis hedefi doğrultusunda, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’a karşı 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Faşist Yunan Darbesi sonucunda Nikos Sampson yönetimin başına getirilmiştir. Bu darbe, adanın bağımsızlığını ve Kıbrıs Türk halkının varlığını doğrudan tehdit etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiştir. Bu harekâtla Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması önlenmiş, Kıbrıs Türk halkının varlığı ve güvenliği teminat altına alınmış ve adaya barış gelmiştir.

Türkiye’de millî iradeyi hedef alan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile Kıbrıs’ta Enosis’i hayata geçirmeyi amaçlayan 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan Darbesi, bağımsızlığa ve egemenliğe yönelen tehditlerin karşısında birlik ve kararlılığın önemini bir kez daha göstermiştir.

Aradan geçen yıllara rağmen yaşananları unutmadık ve unutmayacağız. Millî iradeye, devletimize, vatanımıza, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize yönelen her türlü tehdidin karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi, devletimizi, vatanımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanı, millî iradeyi ve bağımsızlığı savunurken canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum.”