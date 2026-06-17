Berova, Dünya Budo Kupası’nda şampiyon olan KKTC Budo Milli Takımı sporcularını kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakü’de düzenlenen 2026 Dünya Budo Kupası’nda şampiyon olan KKTC Budo Milli Takımı sporcularını kabul etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakü’de düzenlenen 2026 Dünya Budo Kupası’nda şampiyon olan KKTC Budo Milli Takımı sporcularını kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Berova kabulde sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, uluslararası arenada KKTC’yi başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği sonuçların ülke gençliği için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Bakan Berova, sporun gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sporcuların başarılarının devam etmesini diledi.

Gökbilen

Taekwondo, Judo, Karate, Budo, Aikido ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de Dünya Kupası müsabakalarının Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan Büyükelçisi Ufuk Arca Turganer ve her iki büyükelçiliğin diplomatları tarafından da takip edildiğini belirtti.

Gökbilen, sporcuların kendi bayrakları ve kimlikleriyle mücadele ettiği organizasyonda elde edilen başarıların ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Madalya törenlerinde bayrağımızın göndere çekilmesi ve milli marşımızın okunması hepimize büyük gurur yaşattı. Sporcularımız ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek tarihi bir başarıya imza attılar.” dedi.

Bakü’de düzenlenen Dünya Budo Kupası’nda Hyong/Kata disiplininde KKTC bayrağı ve kimliğiyle mücadele eden kadın sporcular altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Cansu Keskin ve Melek Ünver ikişer altın madalya kazanırken, Ceyda Uçaner 1 altın ve 1 gümüş, Zehra Karip 1 gümüş ve 1 bronz, Hayrunnisa İkinci 2 gümüş, Eylül Ceryan ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.