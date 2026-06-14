Beyaz Saray'da sıra dışı gece: Trump 80'inci doğum gününü kafes dövüşleriyle kutlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü 80 yaşına sıra dışı bir organizasyonla giriyor. Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde kurulacak geçici arenada düzenlenecek UFC gecesinde binlerce seyircinin katılımıyla yedi dövüş yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü 80 yaşına sıra dışı bir organizasyonla giriyor. Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde kurulacak geçici arenada düzenlenecek UFC gecesinde binlerce seyircinin katılımıyla yedi dövüş yapılacak.

Etkinlik, Batı basınında yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Trump'ın ikinci döneminin 'en dikkat çekici güç gösterilerinden biri' olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın yakın dostu olan UFC Başkanı Dana White'ın öncülüğünde düzenlenen geceye Kabine üyeleri, üst düzey yönetim yetkilileri, Cumhuriyetçi siyasetçiler ve 4 binden fazla davetlinin katılması bekleniyor.

Beyaz Saray tarihinde benzeri yok

Etkinlik için Beyaz Saray arazisine özel bir arena kurulurken, organizasyonun ülke tarihinde başkanlık konutunda gerçekleştirilen en sıra dışı etkinliklerden biri olacağı belirtiliyor.

Trump, organizasyonu ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalarla ilişkilendirirken, etkinliğin büyük ölçüde başkanın 80. yaş günü kutlamalarıyla özdeşleştiği yorumları yapılıyor.

Gösteri, Trump yönetiminin İran merkezli gelişmeler ve dış politika tartışmalarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde düzenleniyor.

Son günlerde İran dosyası yeniden Washington gündeminin üst sıralarına çıkarken, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenleyeceği UFC organizasyonu ülkede geniş yankı uyandırdı.

Eleştirmenler, etkinliği siyasi gündemin gölgesinde gerçekleşen sıra dışı bir güç gösterisi olarak değerlendirirken, destekçileri ise bunu Amerikan kültürünü ve eğlence sektörünü öne çıkaran sembolik bir etkinlik olarak görüyor.

Washington'da bir başka tartışma

Trump'ın doğum günü kutlamaları ve Beyaz Saray'da düzenlenecek UFC organizasyonu gündemdeki yerini korurken, başkent Washington'da dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı.

Federal mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, kısa süre önce adı 'Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi' olarak değiştirilen Kennedy Center'ın isminden Trump'ın soyadı çıkarıldı. Merkez yönetimi, kararın ardından bina, yerleşke ve resmi alanlarda bulunan tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını açıkladı.

Beyaz Saray, Aralık 2025'te Washington'ın en önemli kültür kurumlarından biri olan Kennedy Center'ın adının 'Trump-Kennedy Center' olarak değiştirileceğini duyurmuştu. Karar, sanat dünyasında tartışmalara yol açmış, bazı sanatçılar ve kültür çevreleri uygulamaya tepki göstermişti.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper ise mayıs ayı sonunda verdiği kararla merkezin isminde Trump'ın adının kullanılmaması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme kararının uygulanmasıyla birlikte Trump'ın adı merkezden kaldırıldı.