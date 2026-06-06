Biçerdöver elektrik direğine çarptı, 30 dönümlük tarım arazisi yandı

KIBRIS 19

Yayınlama: 06 Haziran 2026 Cumartesi 18:36 | Güncellendi: 08.06.2026 00:29 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında R.E. (52), kullanımındaki biçerdöver ile arpa hasadı yaptığı sırada dikkatsizlik sonucu arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin kırıldığı, elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvıl…

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında R.E. (52), kullanımındaki biçerdöver ile arpa hasadı yaptığı sırada dikkatsizlik sonucu arazi içerisindeki elektrik direğinin gergi teline çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin kırıldığı, elektrik kablolarının birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturarak yangına neden olduğu belirtildi. Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve köy sakinlerine ait traktörlerle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında 9 dönüm biçilmiş arpa, 21 dönüm biçilmemiş arpa ve buğday, 2 zeytin ağacı, 27 badem ağacı, 100 kare balya ile 10 plastik su borusu yanarak zarar gördü. Olayla ilgili R.E. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.