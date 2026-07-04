Yakın Doğu İlkokulu Öğrencilerinden Uluslararası Dil Sınavlarında Yüzde 100 Başarı!

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, dünyanın en saygın yabancı dil yeterlilik sınavları arasında yer alan Cambridge English Qualifications ve DELF Prim sınavlarında elde ettikleri üstün başarılarla dikkat çekti. Her iki sınavda da Yakın Doğu İlkokulu’nun katılan tüm öğrencileri sı-başarı ile geçti.

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, dünyanın en saygın yabancı dil yeterlilik sınavları arasında yer alan Cambridge English Qualifications ve DELF Prim sınavlarında elde ettikleri üstün başarılarla dikkat çekti. Her iki sınavda da Yakın Doğu İlkokulu’nun katılan tüm öğrencileri sı-başarı ile geçti.

Cambridge English Qualifications sınavlarına bu yıl, Yakın Doğu İlkokulu’ndan toplam 142 öğrenci katıldı. Bunlardan 64'ü Pre A1 Starters, 40’ı A1 Movers ve 38’i A2 düzeyindeki Flyers ile Key for Schools (KET) sınavlarına girdi. Sınava katılan öğrencilerin tamamı başarılı olurken, bu grubun içerisinde İngiliz Programı'nda eğitim gören 13 öğrenci de yer aldı.

Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce dil yeterliliklerini başarıyla kanıtlarken, pek çoğu girdikleri sınav seviyesinin üzerine çıkarak B1 düzeyinde yeterlilik elde etti. Elde edilen başarılar, Yakın Doğu İlkokulu’nda sürdürülen güçlü yabancı dil eğitimini de öne çıkardı.

Fransızca alanında da büyük bir başarıya imza atan Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri, uluslararası geçerliliğe sahip DELF Prim sınavlarında da yüzde 100 başarı elde etti. Sınava katılan öğrencilerden 14’ü A1.1; 24'ü A1 ve 1 öğrenci ise A2 seviyesini başarıyla tamamlayarak Fransızca dil yeterliliklerini uluslararası standartlarda belgelendirdi.

Fatma Coşar: “Öğrencilerimizin Cambridge English Qualifications ve DELF Prim gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlarda yüzde 100 başarı göstermesi bizler için büyük bir gurur kaynağı.”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, elde edilen başarıların öğrencilerin özverili çalışmalarının ve okulun yabancı dil eğitimine verdiği önemin doğal bir sonucu olduğunu vurguladı. “Öğrencilerimizin Cambridge English Qualifications ve DELF Prim gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlarda yüzde 100 başarı göstermesi bizler için büyük bir gurur kaynağı” diyen Coşar, “Bu sonuçlar, çocuklarımızın gösterdiği azim ve kararlılığın yanı sıra öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile velilerimizin güçlü desteğinin ortak eseridir” ifadesini kullandı. Fatma Coşar, “Yakın Doğu İlkokulu olarak, yabancı dili öğretirken öğrencilerimizin günlük yaşamlarında etkin şekilde kullanabilecekleri bir beceriye dönüştürüyoruz” dedi. Coşar, “Bu gururu bizlere yaşatan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi gönülden kutluyorum” ifadesini kullandı.