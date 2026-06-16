Bilardonun şampiyonu Borankan

2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finali gerçekleştirildi. Sezon boyunca düzenlenen turnuvalarda elde ettikleri başarılarla ilk 8’e girerek 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finaline katılmaya hak kazanan sporcular, sezonun şampiyonunu belirlemek için 8 Top, 9 Top ve 10 Top disiplinlerinde mücadele etti. Bilardo 2026 Sezonu Senyörler…

2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finali gerçekleştirildi. Sezon boyunca düzenlenen turnuvalarda elde ettikleri başarılarla ilk 8’e girerek 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finaline katılmaya hak kazanan sporcular, sezonun şampiyonunu belirlemek için 8 Top, 9 Top ve 10 Top disiplinlerinde mücadele etti. Bilardo 2026 Sezonu Senyörler Süper Kupa finalin ardından şampiyon belli oldu.

Hüseyin Borankan zirvede yer aldı

Number Eight Bilardo salonunda gerçekleştirilen 2026 Bilardo Sezonu Senyörler Süper Kupa finali ardından Hüseyin Borankan şampiyon oldu. 10 Top disiplininde rakiplerine üstünlük sağlayan Borankan turnuvayı namağlup tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Üç disiplin sonunda elde edilen genel sıralama doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Senyörler Milli Takımı da belirlendi. Milli takıma giren sporcular Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü, Emir Ahmet Konuklu oldu. Sporcular Ekim 2026 ayında İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek Avrupa Senyörler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Haber: Ahmet OGAN