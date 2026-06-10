Bilbay Eminoğlu hastaneye kaldırıldı

GIYNIK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, bu sabaha doğru YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

GIYNIK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, bu sabaha doğru YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Solunum güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran Eminoğlu yoğun bakımda kontrol altına alındı.

Doktorların Eminoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Eminoğlu’nu hastaneye götüren arkadaşı Barış Ant, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı:

“Gardaşım seni hastaneye getirirken sabahın 1’inde işin ciddiyetini pek anlamamıştım… Bütün yol da sövdüm sana ta ki artık bana yolu tarif edemeyene kadar… Sorry be paşam her acele sür dediğinde rallicimim ben be dedim Allah affetsin beni paşam. 48 saat çok önemli Allah’ın izniyle bunu atlatacan gardaşım hep yanındayım…”