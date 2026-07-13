13 Temmuz 2026 Pazartesi
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Ercan Havalimanı çevresinde drone yasağı 1 ay daha uzatıldı

KIBRIS 9
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 13:49 | Güncellendi: 13.07.2026 13:02 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş tarafından yapılan açıklamaya göre, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacak. …
Ercan Havalimanı çevresinde drone yasağı 1 ay daha uzatıldı

Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş tarafından yapılan açıklamaya göre, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacak.

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uyması istenirken, kurala aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs