Bilekleri bükülmüyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in GNÇ Kıbrıs ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası’nda mücadele eden “Koopbank Hepi Team”, plaj voleybolundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in GNÇ Kıbrıs ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen GNÇ Kıbrıs Bedi’s Osman Çetintaş Beach Volley Turnuvası’nda mücadele eden “Koopbank Hepi Team”, plaj voleybolundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Milli voleybolcular İsmail Kovancı, Ali Duvarcı, Ali Çobi, Cemal Astan, Münür Özbilgen ve Hüseyin Kubilay’dan oluşan ekibin yine bileği bükülmedi ve üst üste dördüncü kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Rakip dayanmıyor

Şampiyon Melekler takımının sevilen antrenörü merhum Osman Çetintaş anısına düzenlenen turnuvaya Koopbank sponsorluğunda Hepi adıyla katılan “Koopbank Hepi Team”, tecrübesiyle yine fark yarattı. Spor yazarı Süleyman Regbe’nin organize ettiği turnuvada ilerleyen yaşlarına rağmen sergiledikleri performansla büyük beğeni toplayan ekip, turnuvayı namağlup tamamladı. Böylece Koopbank Hepi Team”, üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

En iyi erkek oyuncu İsmail Kovancı

Şampiyon takımın deneyimli oyuncusu İsmail Kovancı, turnuvanın “En İyi Erkek Oyuncusu” seçilerek ayrı bir gurur yaşadı. Şampiyonlukta takım arkadaşlarıyla birlikte önemli pay sahibi olan Kovancı, bu ödülü üst üste dördüncü kez kazanarak istikrarlı performansını bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Ahmet OGAN