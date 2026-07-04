Bir günde üç yangın: İtfaiye seferber oldu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın 3 Temmuz saat 13.30 sıralarında Alayköy'de kullanılmayan bir kerpiç evde çıktı. Yangında ev içerisinde bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ilk yangın 3 Temmuz saat 13.30 sıralarında Alayköy'de kullanılmayan bir kerpiç evde çıktı. Yangında ev içerisinde bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında ise Taşkent Çemberi'nin doğu kısmındaki bir arazide yangın çıktı. Yangında yaklaşık 50 dönümlük ormanlık alan içerisindeki maki bitki örtüsü, çam ağaçları ve kuru otlar yanarak zarar gördü. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Günün üçüncü yangını ise saat 23.00 sıralarında Girne'de bir apartmanın kapalı otoparkında meydana geldi. Park edilmek üzere olan KT 215 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın motor bölümü, ön kaportası, jantları, lastikleri, iç döşemesi ve ön göğsü büyük zarar görürken, oluşan yoğun ısı nedeniyle ön camlar eridi, otoparkın duvarları ise is içinde kaldı.

Polis, üç yangının çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.