Bisiklet Federasyonu, salı günü Bilgilendirme ve Kayıt Toplantısı düzenleyecek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, salı günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler, sporcular ve ferdi lisans başvurusu yapmayı planlayan kişilerin katılımına açık Bilgilendirme ve Kayıt Toplantısı düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, salı günü Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda, kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler, sporcular ve ferdi lisans başvurusu yapmayı planlayan kişilerin katılımına açık Bilgilendirme ve Kayıt Toplantısı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 19.30-22.30 saatleri arasındaki toplantıda, yeni lisans sistemi ve yürürlüğe giren talimatlar tanıtılacak, Spor Dairesi Spor Bilgi Yönetim Sistemi kayıt süreçleri anlatılacak, kulüp kuruluşu, aktif üyelik ve sporcu kayıt işlemleri açıklanacak ve Geleneksel Benon Dervişler Bisiklet Yarışı katılım şartları duyurulacak.

Toplantı sonrasında, kulüp ve sporcu kayıt başvuruları alınarak, gerekli yönlendirmeler yapılacak. Toplantıda, soru-cevap ve görüş alışverişi bölümü de yer alacak.

-Berova

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Kandemir Berova, federasyon tarafından yürürlüğe konulan talimatlar kapsamında, kulüplerin ve sporcuların yeni lisans sistemi hakkında bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Berova, bunun yanında Spor Dairesi tarafından uygulamaya alınan Spor Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kulüp ve sporcu kayıtlarının eksiksiz şekilde tamamlanması, lisans işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sezon içerisinde oluşabilecek idari sorunların önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yapılmasının önem arz ettiğini kaydetti.

Geleneksel Benon Dervişler Bisiklet Yarışının 5 Temmuz’da düzenlenmesinin planlandığını ifade eden Berova, kulüplerin aktif üyelik işlemlerini tamamlamaları, sporcuların lisans başvurularını gerçekleştirmeleri ve yarışa katılacak tüm sporcuların mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaları açısından bu toplantının önemli bir fırsat oluşturacağına dikkat çekti.

Federasyon Başkanı Berova, tüm kulüplerin, sporcuların ve bisiklet sporuna ilgi duyan paydaşların toplantıya katılmaları çağrısı yaptı.