Boğaz Piknik Alanı karşısında araç alev aldı

KIBRIS 5

Yayınlama: 05 Temmuz 2026 Pazar 16:30 | Güncellendi: 05.07.2026 14:40 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Boğaz Piknik Alanı karşısında seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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Boğaz Piknik Alanı karşısında seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.