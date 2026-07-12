Bonservisi elinde olan Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş’tan ayrılan Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, bonservisi elinde olan Ersin Destanoğlu’nu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 sezon boyunca siyah-beyazlıların A takım formasını terleten 25 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018’de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.
Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.