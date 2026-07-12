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Bonservisi elinde olan Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile imzaladı

SPOR 16
Yayınlama: 12 Temmuz 2026 Pazar 21:28 | Güncellendi: 12.07.2026 20:30 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş&#8217;tan ayrılan Ersin Destanoğlu&#8217;nu kadrosuna kattığını duyurdu.
Bonservisi elinde olan Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Beşiktaş’tan ayrılan Ersin Destanoğlu’nu kadrosuna kattığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, bonservisi elinde olan Ersin Destanoğlu’nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 sezon boyunca siyah-beyazlıların A takım formasını terleten 25 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalandı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018’de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi