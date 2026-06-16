Boran Bora Dünya Beşincisi oldu

Boran Bora, Tayland’ın Phuket kentinde gerçekleştirilen OCEANMAN World Final Championship 2023 organizasyonunun ilk gününde yüzlerce sporcunun mücadele ettiği 5 kilometrelik Half Oceanman yarışında yarıştı.

Boran Bora, Tayland’ın Phuket kentinde gerçekleştirilen OCEANMAN World Final Championship 2023 organizasyonunun ilk gününde yüzlerce sporcunun mücadele ettiği 5 kilometrelik Half Oceanman yarışında yarıştı.

72 ülkeden 225 sporcunun yer aldığı zorlu parkurda başarılı bir performans ortaya koyan genç sporcu, genel klasmanda ilk 16 içerisinde yer almayı başardı. 14-19 yaş kategorisinde ise dünya 5’inciliğini elde ederek KKTC’ye gurur yaşattı.

Henüz 14 yaşında olan Boran Bora, yarışmanın en genç sporcuları arasında yer alırken sergilediği performansla dikkat çekti. Genç sporcu, organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilecek 2 kilometrelik Sprint yarışında da mücadele edecek.

Boran Bora’nın hedefi, bu yarışta da üst sıralarda yer alarak başarısını sürdürmek.