Taekwondoda kulüpler yarıştı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Pazartesi günü yapıldı.

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Pazartesi günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölgelerden sporcular katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.

Kadınlar Sonuçları

1. Katagori : 1. Melek Ünver

2. Katagori : 1. Hayrunnisa İkinci

3. Katagori : 1. Emine Su Yılmaz

4. Katagori : 1. Neva Keskin

5. Katagori : 1. Dua Rezwan Zaman

6. Katagori : 1. Sema Oktay

7. Katagori : 1. Zeynep Kültür

8. Katagori : 1. Nilda Köylü

9. Katagori : 1. Su Dağılmış

10. Katagori : 1. Meryem Naz Tezen

11. Katagori : 1. Anna Kalyayeva

Erkekler Sonuçları

1. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

2. Katagori : 1. Ali Kencebay

3. Katagori : 1. Sami Sultanoğlu

4. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz

5. Katagori : 1. İlya Praehyk

6. Katagori : 1. Michael Tobiczyk

7. Katagori : 1. Hasan Yıldırım

8. Katagori : 1. Süleyman Çelik

9. Katagori : 1. Mahir Eymen Çelik

10. Katagori : 1. Kuzey Ege Şanverdi

11. Katagori : 1 Deha Emekçi

12. Katagori : 1. Ali Poyraz Gezer

13. Katagori : 1. Mert Ali Batıray

14. Katagori : 1. Hasan Kılınç

15. Katagori : 1. Süleyman Mimedov

16. Katagori : 1. Mehmet Demirkan Liman

17. Katagori : 1. Kuzey Dağılmış