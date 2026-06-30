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30 Haziran 2026 Salı
Brezilya'dan son dakika mucizesi: 90+6'da son 16 turuna yükseldiler
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşılaştı. Japonya'nın öne geçtiği maçta Brezilya 90+6. dakikada Martinelli'nin ayağından bulduğu golle tur atladı.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşılaştı. Japonya'nın öne geçtiği maçta Brezilya 90+6. dakikada Martinelli'nin ayağından bulduğu golle tur atladı.
Bununla birlikte Brezilya son 16'ya yükselirken, Japonya'nın turnuva yolculuğu sona erdi.
Kaynak:
Gündem Kıbrıs