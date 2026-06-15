BTM 2. Lig’de gol yağmuru

BTM 2. Lig’de oynanan karşılaşmalarda birbirinden farklı skorlar ortaya çıktı.

BTM 2. Lig’de oynanan karşılaşmalarda birbirinden farklı skorlar ortaya çıktı.

Günün en farklı galibiyetini 1. Grup’ta Serhatköy’ü 7-0 mağlup eden Gayretköy elde etti. 4. Grup’ta Bahçeli, Dağyolu karşısında 5-0’lık net bir galibiyet alırken, Çamlıbel deplasmanda Saka’yı 4-1 mağlup etti.

Grup’ta Dika, Demirhan’ı 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapatırken, Alayköy Gençlik bay geçti. 5. Grup’ta Mutluyaka ile Pergama 2-2 berabere kalırken, Çayönü deplasmanda Korkuteli’ni 3-0 mağlup etti. Grup’ta Serdarlı, 1461 İskele Trabzonspor’u 4-0 mağlup ederken, Akova Vuda ile Boğaziçi 1-1 berabere kaldı. 7. Grup’ta Ergazi, Bafra’yı 2-1 yenmeyi başarırken, Büyükkonuk ile Mehmetçik arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Günün Sonuçları 1. Grup Gayretköy – Serhatköy 7-0 2. Grup Dika – Demirhan 3-1 Alayköy Gençlik (Bay) 3. Grup Saka – Çamlıbel 1-4 4. Grup Tatlısu Seracılar – Ali Can Gül 1-3 Bahçeli – Dağyolu 5-0 Taşkent (Bay) 5. Grup Mutluyaka – Pergama 2-2 Korkuteli – Çayönü 0-3 6. Grup 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı 0-4 Akova Vuda – Boğaziçi 1-1 7. Grup Büyükkonuk – Mehmetçik 1-1 Ergazi – Bafra 2-1 Fotoğraflar: Huriye ELİBOL