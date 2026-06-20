BTM Kurulu acımadı

KTFF Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı.

KTFF Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı.

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi. KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

Kırmızı kart ve disiplin cezaları

1 Maç

İbrahim Güder (Bahçeli)

2 Maç

Ahmet Kuran (Akova Vuda)

Görkem Yahat (Büyükkonuk)

Mehmet Dağal (Bafra)

3 Maç

Emre Sünmez (Büyükkonuk)

Teknik direktör, antrenör, yönetici ve kulüp personeli

2 Maç

Selim Seydan (Şifa Cons. Akdeniz)

3 Maç

Hüseyin Sadrazam (Şifa Cons. Akdeniz)

4 Sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı oyuncular

Doğukan Özdurak (Yedidalga), Hasan Yumuşak (Saka), İbrahim Çelik (Tatlısu Seracılar), Emre İmam (Ali Can Gül SAD), Fevzican Şahin (Mutluyaka), Salih Sakallı (Pergama), Sami Ergazi (Çayönü), Hakan Bulut (Akova Vuda), Egehan Karadağ (Boğaziçi),

Ergazi hükmen mağlup

Bafra Spor Kulübü’nün, Ergazi–Bafra takımlarının 25031 maç numarasıyla 14.06.2026 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 7. Grup müsabakasına ilişkin itiraz dilekçesi ve müsabaka isim listeleri incelenmiştir. Ayrıca, Bafra Kulübünün Başkan ve yöneticileri Kurul huzurunda dinlenmiştir. Ergazi takımı müsabaka isim listesine Bölgesel Terfi Müsabakaları 2’nci Ligi Statüsünde belirtilen kontenjanı aşacak şekilde müsabaka isim listesine 6 oyuncuyu yazması nedeniyle BTM Statüsünün 2/12 maddesi uyarınca hükmen yenik sayılmasına ve müsabaka skorunun Ergazi 0 – Bafra 3 olarak tescillenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sinde hükmen mağlup

Yenişehir Spor Kulübü’nün, Sinde–Yenişehir takımlarının 24999 maç numarasıyla 13.06.2026 tarihinde İnönü Stadı’nda oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi 5. Grup müsabakasına ilişkin itirazı ve itiraza ekli belgeler ile Müsabaka isim listeleri incelenmiştir. Ayrıca, her iki kulübün Başkan ile Yenişehir yöneticileri kurul huzurunda dinlenmiştir. Sinde takımının Başkanı Türker Kasapoğlu, söz konusu futbolcunun Güney Kıbrıs’ta bu sezon resmi müsabakalarda görev aldığı hususunda kulübün bilgisi bulunmadığı, bu konuda kulübe herhangi bir bildirim yapılmadığı, tamamen iyi niyet çerçevesinde müsabakada süre verildiği bilgileri kurulumuza aktarılmıştır. Devamla bu durumun kulüp tarafından kasıtlı veya talimatları ihlal etmeye yönelik bir davranış olmadığı, ilgili talimat kapsamında verilecek her türlü karara saygı duyulacağı tarafımıza aktarılmıştır. Tüm bunların ışığında, Sinde takımı müsabakada 116085 lisans numaralı Mehmet Ergen’in Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu U19 Lig’inde Aspis takımında oynadığı halde, Sinde–Yenişehir maçında yönetmeliğe aykırı maç kadrosuna yazıp söz konusu maçta süre almasını sağlayarak talimatlara aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Bu sebeple KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 8. Maddesi’nin ihlalinden dolayı Müsabaka Talimatının 24. Maddesinin H bendi ve müsabaka talimatı madde 25/4 uyarınca 13/06/2026 tarihinde oynanan Sinde-Yenişehir müsabakasında Sinde takımının hükmen yenik sayılmasına ve karşılaşmanın Sinde 0 – Yenişehir 3 şeklinde tescil edilmesine oy birliği ile karar verilir.