Çalışma İzinleri Portalı'na izinsiz erişim girişiminde şüpheli yakalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait Çalışma İzinleri Portalına yönelik gerçekleştirilen izinsiz erişim girişimiyle ilgili olarak kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve gelinen son durumu paylaşmak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Olayın ilk tespit edildiği andan itibaren Bakanlığımız Bilgi İşlem Birimi büyük bir özveriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürmüş, gerekli teknik incelemeleri gerçekleştirmiş, sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almış ve süreci ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmiştir.

Yürütülen teknik incelemeler ve değerlendirmeler doğrultusunda olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli adımlar atılmış; Bakanlığımız tarafından konuya ilişkin resmî şikâyetler Polis Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla olayın ilk aşamasında ayrıntılı bir açıklama yapılması uygun görülmemiş, süreç boyunca teknik ve hukuki çalışmalar titizlikle sürdürülmüştür. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir veri kaybı veya veri sızıntısının yaşanmadığı da tespit edilmiştir.

Polis Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi 22 Haziran 2026 tarihinde tespit edilerek yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki devletimiz, dijital altyapılarını koruyacak bilgi birikimine, nitelikli bilişim uzmanlarına ve gerekli teknik kapasiteye sahip kurumlarıyla her türlü hukuka aykırı dijital girişimi tespit edebilecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirilen bu tür girişimler ilgili birimler tarafından titizlikle takip edilmekte, gerekli teknik ve adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir.

Bu vesileyle, benzer nitelikte hukuka aykırı girişimlerde bulunmayı düşünen kişi veya kişilere, bu tür eylemlerin mutlaka tespit edileceğini ve haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin başlatılacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Olayın ilk anından itibaren fedakârca görev yapan Bakanlığımız Bilgi İşlem Birimi personeline ve yürüttükleri başarılı soruşturma neticesinde şüphelinin tespit edilerek yakalanmasını sağlayan Polis Genel Müdürlüğü mensuplarına teşekkür ederiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak dijital altyapılarımızın güvenliğini güçlendirmeye, gerekli teknik ve hukuki tedbirleri kararlılıkla almaya ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla duyururuz."