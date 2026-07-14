İşverenler Sendikası: Dört kişilik aile üzerinden yapılan yorumların yasal dayanağı yok

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, son günlerde Asgari Ücret Yasası’nın amacı ve kapsamına ilişkin yapılan bazı açıklamalarda yürürlükteki yasa hükümlerinin bilerek veya bilmeyerek çarpıtıldığını ya da hatalı yorumlandığını belirterek yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, son günlerde Asgari Ücret Yasası’nın amacı ve kapsamına ilişkin yapılan bazı açıklamalarda yürürlükteki yasa hükümlerinin bilerek veya bilmeyerek çarpıtıldığını ya da hatalı yorumlandığını belirterek yazılı açıklama yaptı.

Sendika, asgari ücret gibi toplumu yakından ilgilendiren bir konuda değerlendirmelerin kişisel kanaatler, siyasi söylemler veya popülist yaklaşımlar üzerinden değil, yürürlükteki yasa hükümleri ve hukuki gerçekler çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, kamuoyunda son günlerde Asgari Ücret Yasası’nda “asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçim ücreti için belirlendiği” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edilerek, yürürlükte bulunan Asgari Ücretler Yasası incelendiğinde, “asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti” veya “asgari ücret dört kişilik bir ailenin açlık sınırına göre belirlenir” şeklinde net ve emredici bir hükmün bulunmadığı kaydedildi.

Bu nedenle söz konusu görüşün yasa hükmüymüş gibi kamuoyuna sunulmasının hukuki açıdan dayanaksız olduğu belirtilen açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, Devlet İstatistik Kurumu tarafından belirlenen ortalama 2,93 kişilik hane halkı ortalamasını dikkate aldığı ve değerlendirmelerini buna göre yaptığı ifade edildi.

Sendika, bu iddiayı kamuoyu önünde dile getirenlere de çağrıda bulunarak, yürürlükte bulunan Asgari Ücretler Yasası’nda bu görüşü açıkça destekleyen herhangi bir hüküm veya bu yorumu bağlayıcı nitelikte kabul eden bir yargı kararı bulunuyorsa bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Açıklamada, böyle bir hukuki dayanak ortaya konulamadığı sürece kişisel değerlendirmelerin yasa hükmüymüş gibi sunulmasının kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olacağı savunuldu.

Konunun geçmiş yıllarda yargı mercilerinin de gündemine geldiği hatırlatılan açıklamada, buna rağmen “asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücretidir” görüşünün iddia edildiği şekilde açık ve bağlayıcı bir hukuk kuralı olarak ortaya konulmadığı ifade edildi.

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, hiçbir zaman çalışanların rızkına veya refahına düşman bir anlayışla hareket etmediklerini belirterek, hukuk temeline dayanmayan yorumların yasa hükmü gibi sunulmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Açıklamanın sonunda ise hukuk devleti ilkesinin gereği olarak kişisel yorumlar yerine yürürlükteki yasa hükümlerinin esas alınması gerektiği vurgulanarak, hukuki dayanağı bulunmayan değerlendirmelerin kesin gerçekmiş gibi sunulmasının kabul edilemeyeceği ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmayı hak ettiği ifade edildi.