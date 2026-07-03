Çarpıtma tarihle yapılan kara propaganda...

Türk askerini sistematik suçlamalarla hedef alan paylaşımda, “Türk ordusunun Rum kadınlara tecavüz ettiği” yönünde iftiralara yer verilirken, bizzat Rum saldırılarının mağduru olan bir Kıbrıs Türk kadınının fotoğrafı Rum olarak servis edildi.

Türk askerini sistematik suçlamalarla hedef alan paylaşımda, “Türk ordusunun Rum kadınlara tecavüz ettiği” yönünde iftiralara yer verilirken, bizzat Rum saldırılarının mağduru olan bir Kıbrıs Türk kadınının fotoğrafı Rum olarak servis edildi.

Ünlü savaş fotoğrafçısı Don McCullin tarafından çekilen ve uluslararası alanda tanınan karede yer alan kadın, Rum propaganda hesaplarının iddia ettiği gibi bir Rum kadın değildir. Fotoğraftaki kadın, Rum saldırılarında katledilen eşinin yasını tutan Kıbrıs Türkü Nevcihan Oluşum’dur. World Press Photo arşivinde 1964 “Yılın Fotoğrafı” olarak yer alan Don McCullin imzalı fotoğraf, açık şekilde “Ghaziveram/Gaziveren, Cyprus. A Turkish woman mourns her dead husband” ifadesiyle kayıtlıdır.

2018 yılında vefat eden ve mezarı Gaziveren köyünde bulunan bu kadının acısı, yıllardır gerçek bağlamından koparılarak farklı bir kimlikle servis edilmeye çalışılıyor. Aynı fotoğraf daha önce de bazı Rum çevrelerce propaganda maksatlı kullanılmıştı. Bu durum, yalnızca bir fotoğrafın yanlış kullanılması değil; tarihî hafızanın bilinçli şekilde manipüle edilmesidir.

Asıl Gizlenmek İstenen Ne?

1974’e giden süreçte Kıbrıs Türk halkı yıllarca sistematik saldırıların hedefi oldu. EOKA ve diğer Rum silahlı unsurlar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi göçe zorlandı.

Dünya kamuoyuna tek taraflı bir mağduriyet hikâyesi sunmaya çalışan çevreler ise, Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı katliamları çoğu zaman görmezden gelmeyi tercih ediyor.

Bunun en acı örneklerinden biri Muratağa-Sandallar katliamıdır. Ağustos 1974’te kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan siviller topluca öldürülmüş; 16 günlük Selden bebekten 95 yaşındaki Hüseyin dedeye kadar masum insanlar acımasızca katledilerek toplu mezarlara gömülmüş ve aileler yok edilmiştir.

Kumsal, Ayvasıl, Taşkent, Atlılar ve daha birçok köyde yaşanan katliamlar da Kıbrıs Türk halkının hafızasında silinmeyen acılar olarak yerini korumaktadır.

Bir Kıbrıs Türkü’nün acısını istismar ederek, Rum mağduriyetinin simgesi gibi sunmak; tarihî gerçekleri ters yüz etmeye yönelik bilinçli bir algı operasyonudur. Rum katliamları birçok yabancı gözlemci ve araştırmacı tarafından da kayıt altına alınmıştır. Örneğin Pierre Oberling’in “Bellapais’e Giden Yol” isimli kitabında Rum kontrol noktasında bir Kıbrıslı Türk kadın Cemaliye Emirali’yi ve Zeki Halil’i aramak bahanesiyle durdurdukları ve otomatik silahlarla taradıkları, Kanlı Noel’in nasıl başladığı, Kumsal baskınında masum bir anne ile zavallı üç yavrusunun banyoda nasıl katledildiği, Rum gençlerin yaşlı bir kadını üzerinde nişan alma eğitimi yaparak nasıl öldürdükleri, Kıbrıslı Türk kadınların toplu tecavüze uğramaları açıkça anlatılıyor.

Yaşananları ne kadar çarpıtmaya çalışsalar da tarihi gerçekleri asla değiştiremeyecekler ve gizleyemeyecekler. Rum gibi lanse edilemeye çalışılan Nevcihan Oluşum’un fotoğrafı, Rum propagandasının malzemesi değil; Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulmün, yasın ve direncin tarihî belgesidir.