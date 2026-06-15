Çavuşoğlu: Eleştiriler kıskançlık noktasına geldi

Meclis Genel Kurulu onaya sunuşlarla başladı. Meclis Genel Kurulunda 7 yasa tasarısına komitede, bu tasarıların 2 tanesine de Genel Kurul’da oy çokluğuyla ivedilik alındı.

Meclis Genel Kurulu onaya sunuşlarla başladı. Meclis Genel Kurulunda 7 yasa tasarısına komitede, bu tasarıların 2 tanesine de Genel Kurul’da oy çokluğuyla ivedilik alındı.

Aralarında, Seçim ve Halk oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da bulunduğu tasarılar şunlar:

Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) yasa tasarılarının Genel Kurulda da ivedilikle görüşülmesi de oy çokluğuyla kabul edildi

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, öğrencilerin bugün karne aldığını hatırlatarak, yaptıkları 30 okulun görmezden gelinmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 12 okulu hayırseverlerin yaptırdığını, 2 tanesinin de TC yardımlarıyla yapıldığını belirterek, Girne’de özel gereksinimli bireyler için okul ve İskele’de de meslek lisesi yapılması için çalışmaların son aşamasına geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, halkın elini taşın altına koymasından gurur duyduklarını “boş konuşmalara” son verilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Kitap bile basamayan hükümetin uzantıları olarak sizin yapamadıklarınızı yaptığımız için saldırıyorsunuz.” dedi.

Yerel yönetimlere ve kurumlara da katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, “Ne mutlu bize ki imeceye yeniden hayat verdik.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın olmadığı okul açılışı yapılamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, eleştirilerin “kıskançlık” noktasına geldiğini ileri sürdü. Çavuşoğlu, “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” dedi.

Çavuşoğlu, 12 ay olan kovuşturma süresinin de zaman aşımında suçların kapanmaması için yapıldığını söyledi.