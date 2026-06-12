Diyabet Derneği’nden Diyabet Merkezi’ne endokrin uzmanı görevlendirilmesi talebi

Diyabet Merkezi Başkanı Zühre Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Diyabet Merkezi Başkanı Zühre Ustaoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Dinçyürek ile dün verimli bir toplantı yaptıklarını söyleyen Ustaoğlu, öncelikli olarak Diyabet Merkezi’ne bir endokrin uzmanı görevlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Diyabetlilerin hastanede artık reçete yazdırma ve kan verme gibi işlemleri yapamadığını da aktaran Ustaoğlu, Bakanın kendilerine TC’den uzman sağlamak konusunda çalışmalar yaptıklarını ve yakında bu sorunun giderilmesini umduğunu beyan ettiğini söyledi.

Bakana özellikle diyabetli çocuk ve gençlerin “insulin pompası” kullanımı sürecinde ve sensor temininde güçlükler yaşadıklarını da aktardıklarını kaydeden Ustaoğlu, ayrıca diyabetli bireylere doktor reçetesi ile verilen sarf malzemeleri konusunda pratik çözümler ve diyabetlilerin kurul raporu süreçlerinde yaşadıkları zorlukları da ele aldıklarını söyledi.

Ustaoğlu, “Sayın Bakan Hakan Dinçyürek’in üst düzey bürokratlarıyla birlikte yaptığımız bu toplantıda sorunlarımızı tek tek ele alarak çıkış yolları konusunda girişimler yapacağını açıklaması ve derneğimizle diyaloğu geliştirme arzusunu beyan etmesi bizi mutlu etmiştir.” dedi.

Diyabette farkındalığı artırma çabası içinde olduklarını da belirten Ustaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile paydaş olarak şeker taraması gibi bazı projeleri hayata geçirme hedeflerini ortaya koydu.