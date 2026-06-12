Çavuşoğlu, LAÜ mezuniyet törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda düzenlen tören, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almasıyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

-Çavuşoğlu:

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin “öğrenci adası, eğitim adası” vizyonuyla hareket ettiğini vurguladı. Öğrencilerin sağlıklı, mutlu ve akademik açıdan başarılı bireyler olarak mezun olmalarını hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, “Burada çok kültürlü ortamda kurduğunuz iletişimlerle geleceğe çok güçlü yürüyeceğinizden eminim.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere ve ailelerine seslenen Çavuşoğlu, “Buraya geldiğinizde gelenek ve göreneklerimizle, Kıbrıs Türk halkının öz değerleriyle ve sizin geldiğiniz yerlerden getirdiğiniz kültürlerle çok güzel bir tablo yarattık. Bu tabloyu yarattığınız için hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilere iyi dileklerini ileten Çavuşoğlu, “Diplomalarınız hayırlı, yaşantınız mutlu ve sağlıklı olsun. Hepinize başarılar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

-Öztürk

LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ise LAÜ başarısının her yıl arttığını, profesyonel kadrolarının daha da geliştiğini belirtti.

-Yükselen

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de LAÜ’nün bu yıl en çok tercih edilen üniversite olduğunu ve dünyada ilk 600’de yerini aldığını söyledi.

Mezunlar adına konuşan Eyüp Bilgili ve Maria Barato, LAÜ öğrencisi olmaktan gurur duyduklarını söyleyerek, eğitim hayatlarına katkı koyan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi.