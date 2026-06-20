Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell dijital dönüşüm protokolü imzaladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında, belediye sınırları içinde kullanılan ön ödemeli akıllı su sayaçları ile kent güvenliği kamera sistemlerinin iletişim altyapısı Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafın…

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından imzalanan protokol kapsamında, belediye sınırları içinde kullanılan ön ödemeli akıllı su sayaçları ile kent güvenliği kamera sistemlerinin iletişim altyapısı Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından sağlanacak.

İş birliğiyle birlikte vatandaşlar su yükleme işlemlerini dijital platformlar üzerinden daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek, akıllı su sayaçlarından elde edilen tüketim verileri ise GSM-GPRS bağlantıları sayesinde merkeze anlık aktarılabilecek.

Kent güvenliği sistemlerinde kullanılan kamera altyapılarında ise Kuzey Kıbrıs Turkcell’in M2M çözümlerinden yararlanılacak. Görüntülerin güvenlik merkezine kesintisiz aktarılması sayesinde güvenlik hizmetleri daha etkin yürütülecek.

-Karavezirler: “Daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı oluşturmayı hedefliyoruz.”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belediyenin teknoloji yatırımlarına önem verdiğini belirterek, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile imzalanan iş birliği protokolünün akıllı su yönetimi ve kent güvenliği alanlarında önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Karavezirler, teknolojinin sunduğu imkanları belediyecilik hizmetlerine entegre ederek daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

-Küçüközdemir: “Ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam ediyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise, teknolojinin kamu hizmetlerinde verimliliği artıran önemli bir unsur olduğuna işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak ülkenin dijital dönüşümüne katkı sağlayan projeleri desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Küçüközdemir, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile imzaladıkları protokolün yerel yönetimlerde teknoloji kullanımının yaygınlaşması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.