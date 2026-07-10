Çavuşoğlu’ndan Atahan’a kutlama

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Haziran ayında Türkiye Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş’a transfer olan Atahan Akçam’ı makamında kabul etti.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Haziran ayında Türkiye Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş’a transfer olan Atahan Akçam’ı makamında kabul etti.

Kabulde KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Bahir Arnal, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile Dr. Zeki Akçam ve Ayşegül Akçam da hazır bulundu.

“Ülke gençliği için harika bir örnek”

Bakan Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Atahan Akçam’ın henüz 17 yaşında büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Buna rağmen, Beşiktaş gibi Süper Lig’de sürekli şampiyonluğa oynayan köklü bir takıma profesyonel olarak transfer olmasının ülke gençliği için harika bir örnek teşkil edeceğine inandığını vurguladı. Son yıllarda okul sporlarına büyük önem verdiklerini ve bu yatırımların meyvelerini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, birçok branşta öğrencilerin Türkiye milli takım seviyesine yükseldiğini belirtti.

Genç sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu; Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut’a, Beden Eğitimi Öğretmeni Bahir Arnal’a ve Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan’a gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, Atahan Akçam’ı tebrik etti ve yeni sezon için başarılar diledi.