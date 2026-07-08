MSA’da Ogan devam dedi

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan, üyelerin onayıyla yeniden dernek başkanlığına seçildi.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan, üyelerin onayıyla yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Devecioğlu, sekreterlikleri ise Yakup Sarıca ile Murat Çiğiloğlu yaptı. Genel kurul, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Şampiyon Melekler, öğretmenler, veliler ve tüm vatandaşlar anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Faaliyetler değerlendirildi

Genel kurulda faaliyet ve mali rapor, Dernek Başkanı Ahmet Ogan tarafından okundu. Ogan, akademinin kurulduğu günden bu yana futbol ve voleybol branşlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde düzenli olarak mücadele ettiklerini ifade etti. Küçük ölçekli bir tesis yapılması amacıyla arazi temini konusunda birçok girişimde bulunmalarına rağmen henüz sonuca ulaşamadıklarını belirten Ogan, buna rağmen yönetimin özverili çalışmaları sayesinde kurumsal yapının oturduğunu ve futbol ile voleybol branşlarında faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Akademi yönetimine, ailesine, antrenörlere, kadın futbol ve voleybol takımlarının yöneticilerine, çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Ogan, akademinin kuruluşundan bugüne kadar maddi ve manevi destek veren devlet ve hükümet yetkililerine, sponsorlara ve üyelere de teşekkür ederek, pes etmeden ve yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mali rapor onaylandı

Mali raporu da açıklayan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik aidatları, bağışlar ve sponsorluk desteklerinden oluştuğunu belirtti. Her geçen yıl bütçenin büyüdüğünü ifade eden Ogan, yeni dönemde daha güçlü projeler için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulacağını söyledi. Faaliyet ve mali rapor, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi.

Ahmet Ogan yeniden başkan

Başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan, üyelerin oy birliğiyle yeniden dernek başkanlığına seçildi. Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan Ogan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’i saygı ve özlemle andıklarını belirterek, akademinin aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini ve sportif faaliyetlerini artırarak sürdüreceğini ifade etti. Ogan, genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti. Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kurullar açıklandı

Yönetim Kurulu: Mehmet Fuat, Hasan Tamel, Fevzi Erşanlar, Yaren Ogan

Hukuk Danışmanı: Batur Sağlamer

Faal Üyeler: Mustafa Garabli, Yakup Sarıca

Yedek Üyeler: Doğan Bahçecioğlu, Mustafa Altunel, Emirali Kızıl

Denetleme Kurulu: Mustafa Biran, Onur Ser, Havva Ogan

Disiplin Kurulu: Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Seren Ogan