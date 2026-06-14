Çavuşoğlu: Yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımlar atılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaz dönemi boyunca altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarının süreceğini ve yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımların atılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaz dönemi boyunca altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarının süreceğini ve yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımların atılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir eğitim öğretim yılını daha sevgi, emek ve başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mesajında, “Okullarımızın koridorlarında yankılanan neşeli sesler, sınıflarımızda parıldayan meraklı gözler ve her zorluğun üstesinden gelen o muazzam azim, bu yıl da en büyük gücümüz oldu. Hepiniz kocaman bir alkışı ve gönülden bir teşekkürü hak ediyorsunuz.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, eğitimin, sonsuz bir süreç olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var.” diyerek, yaz dönemi boyunca bir yandan altyapı ve yapısal güçlendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini, diğer yandan da yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçlerine entegre edecek stratejik adımların atılacağını söyledi.

-“Hedef aydınlık nesiller yetiştirmek”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünün Kıbrıs Türk maarifinin en temel pusulası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu misyon doğrultusunda hedeflerinin, her daim milli değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, Atatürkçü düşünen aydınlık nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki emek ve kararlılıkları için öğrencileri kutlayarak, yaz tatilini hem dinlenerek hem de bol bol okuyarak, yazarak ve kendilerini geliştirerek geçirmelerini temenni etti.

Öğrencilere tatil boyunca, kültürel, tarihi ve doğa gezisi yapmayı öneren Çavuşoğlu, “Attığınız her adımda bu toprakların kültürel zenginliğini, tarihi dokusunu ve doğasını yeniden keşfedin. Unutmayın ki her biriniz, bizim için çok kıymetlisiniz, ülkemizin umudusunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yarınlara ışık tutacak birer meşalesiniz.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, geleceğin mimarları olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Her biriniz, ders anlatırken umut verdiniz, yol gösterdiniz, hayatlara dokundunuz. Birlikte yürüttüğümüz bu yolculuk, her zaman çok kıymetli. Sizlerin mesleki gelişimini ve dijital yetkinliklerini destekleyen projelerimizi yeni dönemde de artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Karnelerin, çocukların nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerinin nasıl olduğunu ortaya koyan belgeler olduğunu söyleyen Nazım Çavuşoğlu mesajında, velilere, karneleri değerlendirirken çocukların, kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınma çağrısı yaptı. Çavuşoğlu, “Unutmayınız ki, onlara duyduğunuz koşulsuz sevgi ve güven başarıya giden en temel yoldur.” ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşlarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılında verdikleri emek ve gösterdikleri özveri için teşekkür eden Çavuşoğlu, “Eğitim sistemimizi daha ileriye taşımak adına sahada yürütülen her bir çalışmanın arkasında, sizlerin gece gündüz demeden döktüğü alın teri, vizyonu ve emeği vardır. Her birinizi vefa ve muhabbetle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir tatil dönemi diledi.