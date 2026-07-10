Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U-9 Takımı Kapadokya’da sahne alacak

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 Takımı, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenecek International Junior Cup Turnuvası’na katılmak üzere adaya veda etti.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U9 Takımı, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya’da düzenlenecek International Junior Cup Turnuvası’na katılmak üzere adaya veda etti.

Farklı takımların mücadele edeceği organizasyonda yer alacak genç futbolcular, hem uluslararası düzeyde önemli bir tecrübe kazanacak hem de başarılı sonuçlar elde edebilmek için sahaya çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, U9 takımına turnuva öncesinde başarı dilekleri iletilirken, genç oyuncuların Çetinkaya’yı en iyi şekilde temsil edeceğine ve mücadeleleriyle gurur vereceklerine olan inanç ifade edildi.