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11 Temmuz 2026 Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’ten bilgi aldı.
CHP’den yapılan açıklamada, “Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sağlık durumu hakkında KKTC Sağlık Bakanı Hakan D…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’ten bilgi aldı.
CHP’den yapılan açıklamada, “Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sağlık durumu hakkında KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i arayarak bilgi aldı.” ifadeleri kullanıldı.
Kaynak:
Kıbrıs Gazetesi