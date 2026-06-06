Çocuklar jimnastik gösterilerinde buluşuyor

Jimnastik sporunda faaliyet gösteren çocuklar, yıl boyunca kazandıkları becerileri sergileyeceği özel bir organizasyona hazırlanıyor.

Jimnastik sporunda faaliyet gösteren çocuklar, yıl boyunca kazandıkları becerileri sergileyeceği özel bir organizasyona hazırlanıyor.

Organizasyon yarın (6 Haziran Cumartesi) saat 10.00 ile 14.00 arasında Lefkoşa Jimnastik Kulübü’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, çocuklar çeşitli jimnastik gösterileri sunarak hem yeteneklerini hem de gelişimlerini izleyicilerle paylaşacak.

Çocukların başarıları ön plana taşınacak

Etkinlik; Morfil Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Atak Kids, Little Hands, Tohum Kids ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü iş birliğinde düzenlenecek. Organizasyonun, çocukların spora olan ilgisini artırmasının yanı sıra özgüven gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor. Velilerin ve halkın davetli olduğu etkinlikte, çocukların enerjisi ve performansları gün boyunca sahneye taşınacak. Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte, sporun birleştirici gücü ve çocukların başarıları ön plana çıkacak.