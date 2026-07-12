CREDİTWEST BANK, 9. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE YURT DIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERLE BULUŞTU

Creditwest Bank, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) öncülüğünde Enfield’deki Donkey Lane’de gerçekleştirilen festival, binlerce ziyaretçiyi …

Creditwest Bank, İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne katılarak, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) öncülüğünde Enfield’deki Donkey Lane’de gerçekleştirilen festival, binlerce ziyaretçiyi buluştururken, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir platform oluşturdu.

Toplumsal değerlerin korunmasına ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle bağların güçlendirilmesine büyük önem veren Creditwest Bank, festivalde yer alarak hem Kıbrıs Türk toplumunun kültürel birlikteliğine katkı sundu hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik geliştirdiği finansal çözümleri tanıtma fırsatı yakaladı.

Festivale Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Expat Şube Müdürleri ve Müşteri Temsilcileri katıldı. Creditwest Bank standında özellikle Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapmak, memleketinde ev sahibi olmak veya geleceğine yatırım planlamak isteyen yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere yönelik sunulan Expat Mortgage ürünü yoğun ilgi gördü.

Uzun vadeli ve avantajlı ödeme seçenekleriyle sunulan Expat Mortgage ürünü sayesinde, İngiltere başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’ta konut sahibi olmaları kolaylaştırılırken, ziyaretçilere bankanın mevduat ürünleri ve diğer bireysel bankacılık hizmetleri hakkında da kapsamlı bilgiler verildi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, festivalle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştiren, kültürel değerlerimizi yaşatan böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs ile bağlarını güçlendirecek finansal çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ise şunları söyledi:

“Expat müşterilerimize yalnızca finansman sağlayan bir banka değil, onların Kuzey Kıbrıs ile bağlarını güçlendiren güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Festival boyunca gördüğümüz yoğun ilgi, bu alandaki çalışmalarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.”

Festival süresince Creditwest Bank standını ziyaret eden katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılırken, düzenlenen kısa ankete katılan ziyaretçiler arasında yapılan çekilişle çift kişilik 4 gece Kuzey Kıbrıs tatili hediye edildi.

Çekiliş Kazananları

Chamada Hotel Girne – Hudaverdi Konuralp

Dome Hotel – İsmail Ekcan

Grand Opera Hotel – Ülgen Kapsal

Creditwest Bank, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik geliştirdiği finansal çözümlerle onların Kuzey Kıbrıs ile bağlarını güçlendirmeye devam ederken, toplumun kültürel değerlerini yaşatan organizasyonlara destek vermeyi de kurumsal sosyal sorumluluğunun önemli bir parçası olarak sürdürüyor.

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