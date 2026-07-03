CTP Dış İlişkiler Sekreteri Toros, AB Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Genel Müdürü ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Genel Müdürü Giulia Bertezzola ile görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Genel Müdürü Giulia Bertezzola ile görüştü.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmeye, AB Kıbrıs Destek Ofisi yetkilisi Jutta Segurola Pomoell da katıldı. Görüşmede, Toros’a, CTP MYK Üyesi Feriha Tel eşlik etti.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler kapsamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin yeni inisiyatifi ve AB’nin rolüne dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, CTP’nin, çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında BM ve AB yetkilileriyle iş birliğini güçlendirerek, sürdürme konusundaki kararlılığı vurguladı.