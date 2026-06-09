Kimliğini başkasına veren zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı S.I.I. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı S.I.I. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç olayla ilgili bulguları aktardı. Ardıç, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:02 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısından geçiş yapmak için gelen Belçika’da sakin zanlının işlem yaptırmak istediği sırada yapılan kontrolde, konu şahsın 23 Mayıs 2026 tarihinde adına ıstar olunan Belçika Kimlik Kartı ile KKTC’ye Ercan Havalimanında giriş yaptığı ancak 27 Mayıs 2026 tarihinde ayni kimlik kartı ile yine Ercan Havalimanından çıkış yaptığı tespit edilerek ileri işlem için Demirhan Polis Karakoluna celp edildiğini söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasını ardından başlatılan soruşturmada zanlının bahse konu kimlik kartını James lakaplı adını ve soyadını bilmediği şahsa vererek Ercan Havalimanından çıkış yapmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın tespitinin ardından zanlının tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının çantasında yapılan aramada takma saç ve bir adet fotoğraf bulduklarını kaydetti. Polis, Ercan’da kamera görüntülerinin incelendiğini, söz konusu kimlikte işlem yapan şahsın, çantada tespit edilen fotoğraftaki kişi olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının üzerinde bulunan 2 adet cep telefonu ve pasaportun emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde pasaportun uzman incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, her ne kadar soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydetti. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.