CTP'nin Beyarmudu Ocak Örgüt binası açıldı

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, Beyarmudu Ocak Örgütü yöneticileri ve partililer katıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre açılışa, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, Beyarmudu Ocak Örgütü yöneticileri ve partililer katıldı.

Kokteyl düzenlenen açılışta, CTP Genel Başkanı İncirli ve Mağusa İlçe Başkanı Kayalp konuşma yaptı. Açılışa, Beyarmudu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ahmet Zort da katıldı.

-İncirli: “Beyarmudu'nun CTP tarihinde önemli bir yeri var”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Beyarmudu ile kişisel bağları bulunduğunu anlatarak, eşinin 1969 yılında bu köyde doğduğunu ve kayınpederinin bölgedeki üretim çiftliğinde işçi olarak çalıştığını söyledi.

Babasının da geçmiş yıllarda Beyarmudu ve çevre köylerde çok sevdiği insanları ziyaret ettiğini belirten İncirli, köyün kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Beyarmudu'nda uzun yıllardır CTP'ye gönül veren partililerin bulunduğunu belirten İncirli, geçmiş dönemlerde verilen siyasi mücadelenin bugün de hafızalarda canlı olduğunu söyledi.

Geçmişte partinin zor koşullarda örgütlendiğini anlatan İncirli, elektriklerin kesilmesi gibi engellemelere rağmen partililerin mücadeleyi sürdürdüğünü ifade ederek, partinin bugünlere ulaşmasında o dönemde emek verenlerin önemli payı bulunduğunu kaydetti. Geçmişte mücadele eden partililere teşekkür eden İncirli, hayatını kaybeden partilileri de saygıyla andı.

Örgüt binalarının CTP açısından önemli olduğunu vurgulayan İncirli, bu binaların partililerin bir araya gelerek değerlendirmeler yaptığı, bildiriler hazırladığı ve toplumla iletişim kurduğu yerler olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan örgüt binasını beğendiğini belirten İncirli, binanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

-“CTP hem yerel hem genel seçimlerde başarıyla çıkacak”

Konuşmasında ülke gündemine de değinen İncirli, hükümetin CTP'nin iktidara gelmesini engellemeye yönelik çeşitli hesaplar yaptığını savunarak, halkın kararını verdiğini ve mevcut hükümetin yaptıklarını kabul etmediğini söyledi.

CTP'nin hem yerel hem de genel seçimlerden başarılı çıkacağına inanç belirten İncirli, seçim gününe kadar tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını ve tüm partililerin çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

-“Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine gideceğiz”

İktidara gelmeleri halinde mali disiplini sağlayacaklarını ve ülkeyi adım adım ayağa kaldıracak politikaları hayata geçireceklerini söyleyen İncirli, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Yolsuzluk, usulsüzlük ve sahtekârlık iddialarının üzerine gideceklerini belirten İncirli, benzer uygulamaların tekrar yaşanmaması için gerekli yasal ve yapısal düzenlemeleri de hayata geçireceklerini söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen İncirli, çözüm yönünde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, olası bir çözümün ülkenin önünü açacağını ve güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

Bu süreçte CTP hükümetinin hem iç siyasette hem de dış siyasette önemli katkılar sunacağını belirten İncirli, konuşmasının sonunda geçmişte Beyarmudu'nda CTP için emek verenlere teşekkür ederek, yeni görev alacak Beyarmudu Ocak Örgütü yöneticilerine başarılar diledi.

-Kayalp: “Hedefimiz Beyarmudu'nda CTP'yi birinci parti yapmak”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, uzun yıllardır partinin örgütü ve örgüt binası bulunmayan Beyarmudu'nda ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık sekiz aydır çok sayıda toplantı yaparak bu noktaya geldiklerini ifade eden Kayalp, sürece katkı koyan tüm partililere teşekkür etti. Her bir örgüt üyesinin inançla çalıştığını belirten Kayalp, bundan sonraki hedeflerinin Beyarmudu'nda CTP'yi birinci parti yapmak olduğunu söyledi.

-Beyarmudu Ocak Örgütü'nün yönetim kadrosu da açıklandı

Öte yandan Beyarmudu Ocak Örgütü yönetimi Mehmet İmam Karabıyıklı, Taner Korkmazhan, Altun Çavuşoğlu, Sermet Eskimuhtaroğlu, Celal Günsev, Ümit Çavuşoğlu, Hüseyin Taner, Salih Şener, Mustafa Düzova, Mustafa Deveciler ve Mustafa Haydaroğlu'ndan oluştu. Kadın Komitesi'nde ise Selma Türkmen, Devran Çavuşoğlu, Servin Yeşilleme, Özlem Yerelgün Önsoy ve Emete Kitablı görev aldı.