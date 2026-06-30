Cumhurbaşkanı Erhürman, Adalıer ve  heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Ziyarette, Polis Genel Müdür Yardımcısı Gökay Karagil de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Polis Teşkilatı’nın varlığının toplumda gerçekten büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı. Yapılan anketlerde en çok güvenilen ve hizmetlerinden en çok memnun olunan kurumlarda ön sıralarda Polis Teşkilatı’nın yer aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, teşkilatın köklü bir geçmişi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Gerek personel açısından gerek mevzuat düzenlemeleri açısından ihtiyaçlar devam etmektedir. Ama eksikliklere rağmen ülkede genel olarak güvenliğin, huzurun sağlanması noktasında gerçekten halkın genelinden memnuniyetle karşılanan bir hizmet yürütülmektedir. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağız” dedi ve Polis Teşkilatı’nın 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı.