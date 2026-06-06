Erhürman: Kolej sınavında istediği sonucu alamayan çocuklarımız da büyük başarılara aday

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kolej sınavlarının bitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kolej sınavı sürecinin çocuklar açısından zorlu ve stresli geçtiğine dikkat çeken Erhürman, sınava hazırlanan öğrencilerin aylar süren emek ve gerginlik yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kolej sınavlarının bitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kolej sınavı sürecinin çocuklar açısından zorlu ve stresli geçtiğine dikkat çeken Erhürman, sınava hazırlanan öğrencilerin aylar süren emek ve gerginlik yaşadığını ifade etti.

İstediği sonuca ulaşan öğrencileri kutlayan Erhürman, arzu ettiği sonucu elde edemeyen çocukların da aynı derecede değerli olduğunu belirterek, “Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Çocukların hayal kırıklığı yaşamaması gerektiğini vurgulayan Erhürman, sınav sonucunun onların yeteneklerini ve gelecekteki başarı potansiyellerini belirlemediğini kaydetti.

Bu noktada ailelere, öğretmenlere ve topluma önemli görevler düştüğünü belirten Erhürman, çocukların “Emeklerim boşa gitti” ya da “Ben yapamam” düşüncesine kapılmaması gerektiğini ifade etti. Paylaşımında eğitim sistemine de değinen Erhürman, çeşitli aşamalarda ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu ancak kullanılan yöntemlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, neyin ölçüldüğünün ve değerlendirildiğinin yanı sıra çocuklarda en az kaygı yaratacak yöntemlerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, paylaşımını tüm çocuklara sevgilerini ileterek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

“‘Kolej sınavı’ bitti. Küçücük çocuklarımızın aylar süren emeği, gerginliği… Bu sınavı çocukken yaşamış on binlerce insandan biri olarak bu yaşımda bile onları ve duygularını yüreğimin en derinlerinde hissediyorum.

Arzu ettiği sonuca ulaşan çocuklarımızı kutlarım. Arzu ettikleri sonuca ulaşamayan çocuklarımız da bizim için ilk gruptaki çocuklarımız kadar kıymetli ve büyük başarılara aday. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Buna yürekten inanıyorum!

Hayal kırıklığı yaşamasınlar, ’emeklerim boşa gitti. Ben yapamam’ hissine kapılmasınlar, kendileri ve yetenekleri ile ilgili asla yanlış yargılara kapılmasınlar. Bunun için ailelere, öğretmenlere, hepimize büyük iş düşüyor.

Çeşitli aşamalarda, çeşitli sebeplerle ölçme değerlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız elbette. Ama neyi ölçtüğümüzü, neyi değerlendirdiğimizi, en iyi, en doğru ve çocuklarımızda en az kaygı yaratan yöntemi nasıl geliştirebileceğimizi yeniden düşünmemiz/gözden geçirmemiz bence şart!

Arzu ettiği sonuçlara ulaşan çocuklarımız sevinsinler elbette. Onları bir kez daha kutlarım. Ama ne olur arzu ettikleri sonuçlara ulaşamayanlar üzülmesin, onları üzmeyelim!

Bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklarım”