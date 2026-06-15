Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çağrısıyla “Siyasi Partiler Konseyi” toplantısı yarın gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleştirilecek Siyasi Partiler Konseyi toplantısında ülkenin önde gelen siyasi parti liderleri aynı masa etrafında buluşacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında gerçekleştirilecek Siyasi Partiler Konseyi toplantısında ülkenin önde gelen siyasi parti liderleri aynı masa etrafında buluşacak.

Toplantıya Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak.

Siyasi Partiler Konseyi, son genel seçimlerde yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilerin temsil edildiği bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Toplantının, siyasi istişare ve değerlendirmelerin ele alınacağı önemli bir buluşma olması bekleniyor.