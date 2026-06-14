İncirli: Hayat pahalılığıyla mücadele ülkenin önündeki en önemli başlıklardan biri olacak

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, KTTO tarafından hazırlanan ve hayat pahalılığının ekonomi ile toplum üzerindeki etkilerini ortaya koyan rapor CTP heyetiyle paylaşıldı. Görüşmede, hayat pahalılığıyla mücadele, halkın alım gücünün korunması ve ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. CTP Genel …

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, KTTO tarafından hazırlanan ve hayat pahalılığının ekonomi ile toplum üzerindeki etkilerini ortaya koyan rapor CTP heyetiyle paylaşıldı. Görüşmede, hayat pahalılığıyla mücadele, halkın alım gücünün korunması ve ekonomik sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede, CTP’nin iktidarında öncelikli çalışma alanlarından birinin hayat pahalılığını düşürmek ve yurttaşların alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek olacağını vurguladı.

Görüşmede İncirli’ye Milletvekilleri Devrim Barçın, Fikri Toros, Salahi Şahiner, Teberrüken Uluçay ve Fide Kürşat ile Mali Sekreter Murat Şenkul eşlik etti. Ticaret Odası heyetinde ise Başkan Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

“Ekonomik güveni yeniden tesis edeceğiz”

Görüşmede konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ticaret Odası’nın hazırladığı çalışmanın önemli ve kapsamlı bir veri ortaya koyduğunu belirterek, sorunların çözümünde rakamlar ve somut veriler üzerinden hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Hayat pahalılığının yalnızca fiyatlar üzerinden değil, fiyatları ortaya çıkaran nedenler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda alışveriş ve tüketimin önemli ölçüde güneye kaydığına dikkat çeken İncirli, bunun hem özel sektör hem de kamu maliyesi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi. Bu gerçeğin uzun süredir çeşitli kesimler tarafından dile getirildiğini belirten İncirli, hükümetin sorunu görmezden gelmek yerine çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomide yaşanan kaymanın yalnızca ticaret hacmini değil, devlet gelirlerini ve ekonomik güveni de olumsuz etkilediğini kaydeden İncirli, hayat pahalılığıyla mücadelenin ülkenin önündeki en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı. “Ekonomik güveni yeniden tesis edeceğiz” diyen İncirli CTP’nin iktidarında öncelikli çalışma alanlarından birinin hayat pahalılığını düşürmek ve yurttaşların alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek olacağını kaydetti.