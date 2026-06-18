Cumhurbaşkanı Erhürman, Köy Kadın Kursu ortak sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte, Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Gaziköy, Yiğitler, Vadili, Akdoğan, Beyarmudu, Paşaköy ve İncirli Yaşam Boyu Eğitim Kurslarında yıl boyunca hazırlanan el emeği eserlerin yer aldığı El İşi Sergisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte, Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Gaziköy, Yiğitler, Vadili, Akdoğan, Beyarmudu, Paşaköy ve İncirli Yaşam Boyu Eğitim Kurslarında yıl boyunca hazırlanan el emeği eserlerin yer aldığı El İşi Sergisi’ni ziyaret etti.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören sergide, kursiyerlerin uzun süren emeklerini yansıtan eserleri yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, sergi alanındaki tüm masaları ve stantları tek tek ziyaret etti ve eserleri yakından inceleyerek bilgi aldı.

El İşi Sergisi ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı’nda bölge halkıyla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

Ziyaretler boyunca halkla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, gerçekleştirilen çalışmalarla ve temaslarla ilgili yurttaşlara detaylı bilgi verdi.