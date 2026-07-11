Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu sabah taburcu edildi. Erhürman’ın bir süre istirahat edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu sabah taburcu edildi. Erhürman’ın bir süre istirahat edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası’nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edilmiştir.

Genel durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman, hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edecektir.”

SAĞLIK BAKANI DİNÇYÜREK’TEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’na gerekli tüm tetkiklerinin yapıldığını ve sonuçların olumlu çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dün gece geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bu sabah taburcu edildiğini kaydetti.