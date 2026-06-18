Cumhurbaşkanı Erhürman, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalar ele alındı. Bakan Göktaş’a ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Serra Diptaş Yaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Çocuk Hizmet…

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalar ele alındı.

Bakan Göktaş’a ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Serra Diptaş Yaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz ve Birim Yöneticisi Kemal Tolga Ercan eşlik etti.

Görüşmede ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı Çobanoğlu da hazır bulundu.

Kabulün sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman ile Bakan Göktaş arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.