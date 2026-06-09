Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nü kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeeb Choudhry, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Erkek Futbol Takım oyuncularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeeb Choudhry, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Erkek Futbol Takım oyuncularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Erhürman, Kıbrıs kupasını ve Kadınlar Ligi sezon şampiyonluğunu kazanmaları dolayısıyla Gençlik Gücü Kulübü’nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kulüp yöneticileri ve sporcuları kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, kulübün yürüttüğü faaliyetler, elde ettiği başarılar ve gelecek dönem hedefleri hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verildi.