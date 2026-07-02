Polis Teşkilatı'nda 68 Personele Terfi: Yeni Rütbeler Törenle Takıldı

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Polis Başmüfettişliğine 15, İtfaiye Başmüfettişliğine 1, Polis Müfettişliğine 3, Polis Müfettiş Muavinliğine 4, Polis Çavuşluğuna 42 ve İtfaiye Çavuşluğuna 3 olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen toplam 68 polis mensubuna, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen tör…

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 01 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Polis Başmüfettişliğine 15, İtfaiye Başmüfettişliğine 1, Polis Müfettişliğine 3, Polis Müfettiş Muavinliğine 4, Polis Çavuşluğuna 42 ve İtfaiye Çavuşluğuna 3 olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen toplam 68 polis mensubuna, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende rütbeleri takıldı.

Terfi töreninde konuşan Polis Genel Müdürü Ali ADALIER; terfinin yalnızca omuzlara takılan yeni bir rütbe değil Devletimize, Polis Teşkilatı’na ve Halkımıza karşı olan sorumluluğun artması demek olduğunu vurguladı. Polis Teşkilatı’nda rütbeler değişse de, ortak amacın halkımıza hizmet ile ülkemizdeki huzur ve güvenliğin sağlanması olduğuna dikkat çeken PGM ADALIER, terfi eden tüm polis mensupları ile ailelerini tebrik ederek, yeni rütbelerinin Polis Teşkilatı’na, Ailelerine ve Ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.