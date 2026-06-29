Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin Kongresi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin 78. Büyük Kongresi’ne katılarak, Genel Kurul’a hitap etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin 78. Büyük Kongresi’ne katılarak, Genel Kurul’a hitap etti.

Dalkan, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini, bilimsel tıp anlayışını ve toplumun sağlık hakkını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, konuşmasına Kıbrıslı Türk hekimlerin selam, sevgi ve dayanışmasını ileterek başlayan Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Türk Tabipleri Birliği arasında uzun yıllara dayanan kardeşlik ve dayanışma ilişkisine dikkat çekti.

En zor dönemlerde Türk Tabipleri Birliği’nin verdiği desteğin Kıbrıslı Türk hekimler için büyük önem taşıdığını ifade eden Dalkan, bu dayanışmanın her zaman karşılıklı sürdürüldüğünü belirtti.

Ülkede sağlık alanında yaşanan yapısal sorunlara da değinen Dalkan, plansızlık, liyakatsizlik ve popülist yaklaşımların sağlık sistemini olumsuz etkilediğini, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını savundu.

Dalkan, doktor ve hemşire eksiklikleri giderilmeden hayata geçirilen uygulamaların, tamamlanamayan sağlık projelerinin ve kamuoyunda soru işaretleri yaratan ihale süreçlerinin sağlık politikalarının önüne geçtiğini ileri sürdü.

Hasta sayısı, eğitim altyapısı ve öğretim üyesi kapasitesi dikkate alınmadan açılan tıp fakültelerinin mesleğin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Dalkan, uzmanlık eğitiminin bilimsel standartlar çerçevesinde denetlenmesini sağlayacak bağımsız ve yetkin bir kurulun oluşturulmamasını eleştirdi.

“Nitelikli hekim yetiştirmek ancak kaliteli tıp eğitimi ve güçlü bir denetim sistemiyle mümkün”

Bu durumu protesto etmek amacıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasına siyah bayrak çekildiğini hatırlatan Dalkan, nitelikli hekim yetiştirmenin ancak kaliteli tıp eğitimi ve güçlü bir denetim sistemiyle mümkün olacağını ifade etti.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının zaman zaman haksız suçlamaların hedefi haline getirildiğini, meslek örgütü temsilcilerinin baskı altına alınmaya çalışıldığını savunan Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin zorunlu üyelik yapısını zayıflatmaya yönelik girişimlerin yalnızca bir meslek örgütünü değil, örgütlü mücadele anlayışını da hedef aldığını söyledi.

Türkiye ve Kıbrıs’taki hekimlerin ortak değerler etrafında dayanışma içinde olmasının bugün her zamankinden daha büyük önem taşıdığını kaydeden Dalkan, hekimlik değerlerini, bilimsel yaklaşımı, halkın sağlık hakkını, insan haklarını, demokrasiyi ve adaleti korumanın yolunun birlikte mücadeleden geçtiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin geçmiş ve bugünkü üyelerine, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Ceyhun Dalkan, ilerleyen süreçte Dünya Tabipler Birliği üyeliği konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin sağlayacağı desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı.