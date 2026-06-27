DAÜ'de yapay zeka çağında öğrenme konuşuldu

Söz konusu konferansta Prof. Dr. Akkoyunlu, yapay zeka çağında öğrenmenin dönüşümünü; bilimsel çalışmalar ile Digital Education Council Global, Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve OECD gibi uluslararası kuruluşların kapsamlı raporları ışığında ele aldı. Üniversiteler, öğrenciler, öğretim üyeleri ve iş dünyası perspektifler…

Söz konusu konferansta Prof. Dr. Akkoyunlu, yapay zeka çağında öğrenmenin dönüşümünü; bilimsel çalışmalar ile Digital Education Council Global, Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve OECD gibi uluslararası kuruluşların kapsamlı raporları ışığında ele aldı. Üniversiteler, öğrenciler, öğretim üyeleri ve iş dünyası perspektiflerinden mevcut durum değerlendirmeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Konferansta, eğitimin insan odaklı, etik, güvenilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlama hedefleri doğrultusunda nasıl şekillendiği üzerinde durulurken, öğrenme biçimlerindeki değişim, mesleklerin yeniden yapılanması ve yetkinliklerin dönüşümü gibi konular detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca, bilgi üretimi, toplumsal fayda sağlama ve nitelikli insan yetiştirme hedefleri çerçevesinde gelişime yönelik öneriler sunuldu.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın son bölümünde Prof. Dr. Akkoyunlu, katılımcıların sorularını yanıtladı. Programda, öğrenmenin çağın gerekleri ve koşullarıyla uyumlu bir şekilde sürdürülebilmesi adına konunun bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı ifade edildi.